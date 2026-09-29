<BR \/>Die angedachte Liftverbindung von der Talstation des Skigebietes Sillian-Hochpustertal hinauf zum Grenzkamm würde über empfindliche Biotope führen, darunter Brutplätze von Alpenschneehühnern. Unter diesen Voraussetzungen würde das bisherige Projekt der Hochgruben Seilbahnen GmbH nicht genehmigt. „Wir müssen dem Problembereich ausweichen“, sagte Projektbetreiber Maximilian Schultz gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“. <BR \/><BR \/>Deshalb wird nun umgeplant: Von Sillian soll zunächst eine Einseilumlaufbahn mit 10er-Gondeln bis zur Leckfeldalm führen. Dort ist ein Umstieg in eine Pendelbahn mit zwei Großraumkabinen vorgesehen. Sie soll die Skifahrer bis zur Bergstation auf der Hochgrube oberhalb der Sillianer Hütte bringen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Grund für diese Kombination liegt nicht nur im Naturschutz. Die neue Trasse führt im oberen Bereich durch steiles, lawinengefährdetes Gelände. Eine Pendelbahn benötigt dort weniger Stützen und ermöglicht im Notfall eine Evakuierung aus der Luft. „Bei einer normalen Gondelbahn wird im Notfall von unten evakuiert, das geht im lawinengefährdeten Gebiet nicht“, erklärt Mark Winkler, Geschäftsführer der 3 Zinnen AG und Mitglied der Hochgruben Seilbahnen GmbH. Auch Lawinensprengungen während des Betriebs ließen sich mit einer Pendelbahn besser vereinbaren.<h3>\r\nNeue Gespräche mit Grundeigentümern nötig<\/h3>Weil sich die Trasse verändert, müssen nun auch die Vereinbarungen mit den Grundeigentümern neu verhandelt werden. Schultz hatte gegenüber der „TT“ erklärt, man hoffe, die Unterlagen noch heuer beim Land einreichen zu können und 2027 einen positiven Bescheid zu erhalten.<BR \/><BR \/>Auf Südtiroler Seite hält die 3 Zinnen AG jedenfalls an der Verbindung fest. „Es ist eines unserer ganz großen Zukunftsprojekte und Visionen“, sagt Winkler. Die neue Aufstiegsanlage „Drei Zinnen II“ samt Skipiste vom Stiergarten zur Hochgrube ist auf Südtiroler Seite bereits genehmigt. Die Baukonzession wird allerdings erst erlassen, wenn auf österreichischer Seite alle Genehmigungen vorliegen.<BR \/><BR \/>Die Verbindung wird von der Hochgruben Seilbahnen GmbH getragen, an der die Schultz Gruppe und die 3 Zinnen AG zu gleichen Teilen beteiligt sind. Die Idee, die Skigebiete beiderseits der Grenze zu verbinden, ist mehr als 40 Jahre alt. Mitte der 2010er-Jahre wurde sie wieder konkret verfolgt. Bei der bislang letzten großen Projektpräsentation 2023 war noch von einer Investition von rund 60 Millionen Euro die Rede. Diese Summe wird mit der nun aufwendigeren Lösung nicht mehr zu halten sein. <h3>\r\nWasser wird vorerst anders gebraucht<\/h3>Die Verzögerung auf österreichischer Seite hat inzwischen auch einen eher bürokratischen Nebeneffekt auf Südtiroler Seite. Die 3 Zinnen AG zieht eine bereits zugesagte Änderung ihrer Wasserkonzession zurück. Diese war 2020 im Zusammenhang mit der Genehmigung der Skiverbindung vorgesehen und betrifft die Entnahme von Wasser aus dem Sextner Stausee für die Beschneiung der geplanten neuen Pisten zwischen Stiergarten und Hochgrube. <BR \/><BR \/>Weil diese Pisten wegen der Verzögerungen auf österreichischer Seite vorerst nicht gebaut werden, soll das Wasser nun für die zusätzliche Pistenfläche auf Vierschacher Seite eingesetzt werden. Dort wurden mit der neuen Bahn „Helmissimo“ auch die Pisten an mehreren Stellen verbreitert, für deren Beschneiung ebenfalls mehr Wasser notwendig wird. Die dafür nötige Änderung der Wasserkonzession wird nun vorgezogen.