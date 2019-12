Auf der A22 mit über 2 Promille unterwegs

Für die Scooter-Fahrerin ist es blöd gelaufen. Die Frau wurde von einem Autofahrer, der an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtete, „abgeschossen“ und kam zu Sturz. Die alarmierte Streife der Straßenpolizei führte bei beiden beteiligten Fahrern einen Alko- und Drogentest durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Scooter-Fahrerin Cannabis konsumiert hatte – die Frau wurde angezeigt.





Am Samstagabend hatten Autofahrer die Polizei alarmiert, weil auf der Südspur der Brennerautobahn zwischen Brixen und Bozen ein Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs war. Die Autobahnpolizei Sterzing konnte das Fahrzeug an der Raststätte Schlern stoppen. Der Alko-Test ergab einen Wert von über 2 Promille, der Autolenker aus Polen musste seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

stol