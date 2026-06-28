Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Flüchtige weiterhin im Land aufhält. Laut Bozner Gefängnisdirektion gilt der Mann aber nicht als gemeingefährlich. <BR \/><BR \/>Der 23-Jährige machte sich in der Nacht auf den 24. Juni im Bozner Krankenhaus aus dem Staub, nachdem er zuvor behauptet hatte, Reinigungsmittel getrunken zu haben.<BR \/><BR \/> Ermittler vermuten, dass er das nur vorgetäuscht habe, um außerhalb des Gefängnisses behandelt zu werden. Gegen 3 Uhr Früh gelang ihm dann die Flucht. Es ist dies seit Jahresbeginn der vierte Ausbruch eines Bozner Ge<?TrVer>\r\nfängnisinsassen.