Auf die Plätze, Ente, los: Der Countdown fürs Südtiroler Entenrennen läuft

Der Kreativität sind beim Verzieren der Enten keine Grenzen gesetzt. - Foto: © fm

Die Vorbereitungen für das Charity-Event, das am Samstag, den 1. Oktober über die Bühne gehen wird, laufen auf Hochtouren. Die Südtiroler Service-Clubs geben derzeit alles, um auch noch die letzten Sponsoren-Enten und Glücksentenlose im ganzen Land zu vergeben und kräftig Spenden für den guten Zweck zu sammeln.Für alle, die gerne beim Sponsoren-Entenrennen mitmachen wollen, aber keine Zeit haben, ihre Ente zu kaufen, zu dekorieren und wieder rechtzeitig einzureichen, gibt es heuer die Full-Service-Ente für den gleichen Spendenpreis.Der Sponsor kann online einfach sein Logo hochladen, die Farbe der Ente auswählen und schon geht seine personalisierte Ente am 1. Oktober an den Start.Ein Klick auf die Seite des Südtiroler Entenrennens genügt, um die Startlizenz zu erwerben, um die Ente wieder ins Rennen zu schicken. Es gilt zu beachten, dass die Ente bis zum 22. September eingereicht werden muss.„Derzeit engagieren wir uns auf allen Ebenen dafür, mit dem 5. Jubiläum unseres beliebten Entenrennens alle bisherigen Rekorde zu sprengen. Dabei geht es uns in erster Linie darum, wertvolle Organisationen und Vereine mit größtmöglichen Spenden zu unterstützen“, betont Organisator Hansi Stingel vom Lions Club Meran Host.„Der Haupterlös geht in diesem Jahr an die Südtiroler Bergrettung und den Soccorso Alpino. Beide stehen uns allen zu jeder Jahreszeit verlässlich zur Seite und schenken uns ein Stück Sicherheit am Berg“, so Stingel. Darüber hinaus werden noch viele weitere Südtiroler Initiativen und karitative Projekte mit Spenden bedacht.Das diesjährige Entenrennen findet am Samstag, den 1. Oktober auf der Passer in Meran statt. Der Start erfolgt an der Postbrücke. Ziel ist die Theaterbrücke. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für das Sponsoren-Entenrennen, ab 11.45 Uhr kämpfen 24 bunt dekorierte Enten beim exklusiven Premium-Entenrennen um den 1. Platz und um 12 Uhr geht es dann weiter mit dem beliebten Glücks-Entenrennen.Hier liefern sich bis zu 10.000 gelbe Quietscheenten ein spannendes Schnabel-an-Schnabel-Rennen. Damit ganz Südtirol live mitfiebern kann, gibt es nicht nur eine große LED-Leinwand auf dem Thermenplatz, sondern das Wettrennen wird auch im Livestream auf YouTube, Facebook und Instagram übertragen.