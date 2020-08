Auf eigenen Beinen zurück ins Leben

Heute, 5 Monate später, ist das Lachen in Ploners Augen wieder zurück. Und das, obwohl sie nach wie vor mit den Folgen der schweren Erkrankung kämpft.Es war am 7. April. „Da standen plötzlich Sanitäter vom Weißen Kreuz vor mir, völlig vermummt“, lacht Ploner rückblickend.„Ich habe noch gescherzt, wohin denn die Reise gehe, etwa zum Mond?“Die Fahrt führte direkt ins Krankenhaus. Ein sofort durchgeführter Corona-Test war positiv.Nur Stunden später war Ploner in der Covid-19-Intensivstation. Sediert und intubiert.Wohl in letzter Minute, denn ihre Lunge war zu dem Zeitpunkt bereits sehr stark geschädigt.„Man muss beim Einhalten der Schutzmaßnahmen nicht fanatisch oder hysterisch sein, aber bitte mit Hausverstand, ein kleiner Aufwand, den jeder Einzelne erbringen kann“, betont die 71-Jährige.

