Auf frischer Tat ertappt: 2 junge Einbrecherinnen in Bozen verhaftet

Die beiden 22-Jährigen versuchten mit einem Stück einer Plastikflasche die Tür einer Wohnung in der Bozner Drususstraße zu öffnen. Zuvor hatten sie mehrfach geklingelt, um sicherzugehen, dass sich gerade niemand in der Wohnung befand. Als es ihnen gelungen war, sich Zugang zum Domizil zu verschaffen, blickten sie unerwarteterweise in das Angesicht der Hauseigentümerin.Dieser gelang es, die Tür sofort wieder zu schließen, ehe die jungen Frauen ihr kriminelles Vorhaben hätten fortführen können. Diese begaben sich auf die Flucht und versuchten währenddessen, ihre Einbruchswerkzeuge zu entsorgen. Doch weit kamen sie nicht: Die Polizei war bereits unterwegs und konnte die beiden jungen Einbrecherinnen dank der Hinweise einiger Bürger schließlich dingfest machen.Die Frauen, welche bereits in der Vergangenheit Delikte an verschiedenen Orten Italiens begangen hatten, wurden in die Frauenabteilung des Gefängnisses von Trient überstellt.

