Gegen 2 Uhr nachts ging bei der Einsatzzentrale der Quästur eine Meldung über einen laufenden Diebstahl an einem Fahrzeug in der Trientstraße ein. Daraufhin machten sich die Beamten der Streifenpolizei umgehend auf den Weg zum zum Einsatzort.<BR \/><BR \/>Als die Polizisten eintrafen, beobachteten sie zwei Personen: Einer der Männer befand sich noch im Inneren des Autos, während der zweite beim Anblick der Polizisten die Flucht in Richtung Flussufer ergreifen wollte. Dabei ließ er die mutmaßliche Beute fallen.<BR \/><BR \/> Die beiden Männer konnten von den Beamten unmittelbar gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass die hintere Scheibe des betroffenen Fahrzeugs vollständig eingeschlagen worden war. Im Inneren des Autos fanden sie einen Stein, mit dem die Scheibe offenbar zertrümmert worden war. <h3>\r\nTäter sind bereits polizeibekannt<\/h3>Das Fahrzeug war zudem völlig durchwühlt, neben dem Auto lag ein geöffneter Koffer, dessen Inhalt teilweise auf dem Boden verstreut war. Der Besitzer des Autos bestätigte gegenüber den Beamten, dass er kurz zuvor mehrere Gepäckstücke und persönliche Gegenstände im Fahrzeug verstaut hatte, da er kurz vor einer Urlaubsreise stand.<BR \/><BR \/> Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 27-jährigen marokkanischen und einen 26-jährigen tunesischen Staatsbürger. Laut Polizeiangaben sind beide bereits mehrfach wegen Vermögensdelikten vorbestraft. <BR \/><BR \/>Der tunesische Staatsbürger wurde zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen eine verpflichtende Ausweisung aus einem bestimmten Gebiet sowie wegen des Mitführens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen angezeigt. Nach der Festnahme wurden die beiden Straftäter ins Bozner Gefängnis gebracht.