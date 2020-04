Auf geschlossenem Spielplatz unterwegs

Dies sei aber aktuell nicht erlaubt, erinnert Verena Überegger, Bürgermeisterin der Gemeinde Freienfeld, an die geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen.In Trens und Mauls seien Eltern mit ihren Kindern auch auf den geschlossenen Spielplätzen unterwegs gewesen. Überegger appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger und bittet, sich an die Regeln zu halten.

d/jp