<BR \/><BR \/> „Heute beginnt der Tag zwar wieder mit Hochnebel, doch im Tagesverlauf erreicht uns von Osten her trockenere Luft und die Hochnebel beginnen aufzulockern“, erklärt er. <h3>\r\nMehrere Tage sonniges Wetter<\/h3>\r\nAb morgen stellt sich dann für mehrere Tage sehr sonniges Wetter ein. Regen und Schnee? Weiterhin Fehlanzeige. Richtung nächstes Wochenende hin wird es wieder wechselhafter. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen gehen laut dem Experten wieder um einige Grad zurück, eine richtige Kälteperiode sei aber nicht zu erwarten. Zur Halbzeit des meteorologischen Winters, Ende der vergangenen Woche, zog Peterlin folgende Zwischenbilanz: „Es ist 90 Prozent weniger Niederschlag als üblich gefallen. Es war viel zu trocken.“ <BR \/><BR \/>Die Die letzte ähnlich trockene Winterhälfte gab es 2018\/2019. „Trotz der zwei kalten Jännerwochen sind die Temperaturen leicht überdurchschnittlich aufgrund des milden Dezembers.“<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Informationen und weitere Details zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a>