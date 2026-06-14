Viel Sonnenschein und nur einzelne Wolken verspricht der Montag. Am Nachmittag ziehen ein paar Quellwolken auf, besonders im Norden wird es föhnig. Am Dienstag hält sich die Sonne etwas mehr zurück, am Nachmittag können einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. <BR \/><BR \/>Der Mittwoch verläuft großteils sonnig mit leicht steigender Schauerneigung am Nachmittag. Am Donnerstag können aus den Quellwolken im Tagesverlauf ein paar Gewitter entstehen. Der Freitag zeigt aktuellen Prognosen zufolge mit viel Sonnenschein in Richtung Wochenende. In der zweiten Tageshälfte muss jedoch mit Gewittern gerechnet werden. <BR \/><BR \/>Die Höchstwerte liegen die ganze Woche über durchschnittlich bei 30-33 Grad.