„Wenn ein Lokführer in Deutschland, Österreich und dem Rest Europas sicher genug ist, dann ist auch in Italien einer alleine ausreichend“, findet Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Als Mitglied der Staat-Regionen-Konferenz für Infrastrukturen hat Alfreider dort das Thema angesprochen und im Laufe des Sommers zuerst die anderen Regionen davon überzeugen können. <BR \/><BR \/>Aus der Konferenz erging dann eine entsprechende Empfehlung an das Infrastrukturministerium. Auch der italienische Interessenverband der Schienen-Transportgesellschaften hatte im Hintergrund Überzeugungsarbeit geleistet. Nun haben die gemeinsamen Anstrengungen Früchte getragen – und per Dekret hat das Ministerium vor Kurzem den zweiten Lokführer „gestrichen“.<h3>\r\nFreude auch in Südtirol groß<\/h3> Alfreider freut sich gleich aus mehreren Gründen über den „schönen Erfolg“: „Zunächst einmal zeigt es, dass man etwas erreichen kann im Hinblick auf einheitlichere Spielregeln im europäischen Schienenverkehr. Historisch bedingt kocht da nämlich nach wie vor jedes Land sein Süppchen. Daran etwas ändern zu können, ist ein wichtiges Signal“, erklärt Alfreider. <BR \/><BR \/>Zweitens freut er sich über die ganz praktischen Vorteile insbesondere im grenzüberschreitenden Zugverkehr. „Das wird für die Zukunft wahnsinnig wichtig, insbesondere wenn der Brennerbasistunnel in Betrieb geht. Eine diesbezüglich gleiche Regelung auf der Achse erleichtert den grenzüberschreitenden Güterverkehr sehr“, so Alfreider. Und das natürlich auch für das Südtiroler Eisenbahnverkehrsunternehmen Rail Traction Company (RTC) <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meilenstein-fuer-grenzueberschreitenden-gueterverkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>.