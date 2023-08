Auf Innkreisautobahn: Tödlicher Unfall nur durch Zufall entdeckt

Eine Pkw-Lenkerin, deren Fahrzeug in diesem Bereich von einem Wagen mit Anhänger geschnitten und leicht touchiert worden war, hatte Samstagnachmittag am Pannenstreifen angehalten, um die Polizei von dem Vorfall zu informieren. Während sie telefonierte, bemerkte sie im Rückspiegel eine Frau auf der Wiese. Sie teilte ihre Beobachtung der Polizei mit, die schließlich das verunfallte Auto entdeckte.Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie starb. Bei den Opfern handelt es sich um ein türkischstämmiges Ehepaar, das in Deutschland lebte.Wie lange der Unfall unbemerkt blieb, lässt sich nicht sagen. „Wir wissen nicht, wann sich der Unfall ereignet hat“, sagte die Polizeisprecherin.