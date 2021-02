Auf Java waten Indonesier in blutrotem Wasser

Inzwischen wurde das Dorf mit Pumpen wieder trockengelegt. Zahlreiche Fotos der ungewöhnlichen Überschwemmung wurden in Onlinediensten geteilt.Die Farbe sei nicht absichtlich entsorgt worden, erklärten die Behörden. Die Farbstoffpakete seien von den Fluten mitgerissen worden. Pekalongan in der Provinz Zentral-Java ist bekannt für seine Batik-Betriebe.In Indonesien kommt es häufig zu Überschwemmungen, insbesondere während der Regenzeit. Im Jänner starben bei Überflutungen in der Provinz Süd-Kalimantan mindestens 21 Menschen.

