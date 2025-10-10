<BR \/><BR \/> Bereits zum zweiten Verkehrsunfall innerhalb weniger Stunden musste die Freiwillige Feuerwehr Frangart am heutigen Freitag ausrücken. Nach dem Crash zwischen einem Pkw und einem Motorrad, der einen Schwerverletzten forderte ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frangart-crash-zwischen-motorrad-und-pkw-27-jaehriger-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>), rückten die Wehrleute gegen 17.45 Uhr erneut zu einem Einsatz aus. <BR \/><BR \/>In diesem Fall waren drei Fahrzeuge verwickelt und es handelte sich ersten Informationen zufolge um einen Auffahrunfall. Die Beteiligten erlitten laut den Einsatzkräften leichte Verletzungen, eine Person musste von den angerückten Sanitätern des Weißen Kreuzes Überetsch ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden. <BR \/><BR \/>Auf der Höhe der MeBo-Ausfahrt Eppan kam es zu ausgedehnten Staus – zeitweise war mit 15 Minuten Verzögerung zu rechnen, meldete verkehrsinfos.it.