<BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. Insgesamt 255 Personen wurden in der Landeshauptstadt kontrolliert, elf davon angezeigt und eine verhaftet. <BR \/><h3>\r\nBangladescher kommt selbst in Streifenwagen nicht zur Ruhe <\/h3>\r\nIn der Nacht auf Sonntag wurden die Beamten von den Kollegen vom Militär alarmiert, weil die Soldaten offenbar von einem Bangladescher angegriffen worden waren. Laut Aussendung der Polizei stand der Verdächtige unter Einfluss von Alkohol und Rauschgift, als er die Ordnungshüter angriff. <BR \/><BR \/>Der Mann soll bereits aktenkundig sein. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass er an jenem Abend auch eine Passantin angegriffen haben soll – laut Aussendung beim Versuch, ihr Bargeld und Handy zu entwenden. <BR \/><BR \/>Selbst beim Eintreffen der Polizeistreife kam der Verdächtige nicht zur Ruhe: Nachdem ihn die Beamten festgenommen und in den Streifenwagen gebracht hatten, soll er versucht haben, das Fahrzeuginnere zu beschädigen. <BR \/><BR \/>Angesichts der schwere der ihm vorgehaltenen Straftaten wurde der Mann verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. <h3>\r\nMaßnahme des Hausarrests missachtet – Drei Anzeigen <\/h3>\r\nBei den außerordentlichen Kontrollen am Wochenende zeigten die Polizisten auch elf weitere Personen an. Drei Marokkaner wurden u. a. wegen der Missachtung der vorbeugenden Maßnahme des Hausarrests angezeigt – auf einen davon stießen die Polizisten in der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses. Dort soll er mit seinem aggressiven Verhalten aufgefallen sein. <BR \/><BR \/>Ein Ukrainer, ein Italiener und ein Albaner sollen hingegen unabhängig voneinander versucht haben, Waren aus Geschäften in der Bozner Altstadt zu entwenden – auch sie wurden angezeigt. <h3>\r\nVerdacht: Minderjährigen Alkohol verabreicht <\/h3>\r\nEin Tunesier und ein Mann aus Burkina Faso sollen hingegen das Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen, die gegen sie vorliegt, missachtet haben. Auch ein Rumäne wurde in Bozen angetroffen, obwohl er laut gerichtlichem Beschluss nicht dort sein durfte , heißt es in der Aussendung. Alle drei wurden angezeigt. <BR \/><BR \/>Bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde auch ein Iraner, der in seiner Bar Minderjährigen Alkohol verabreicht haben soll. Schließlich zeigten die Ordnungskräfte einen albanischen Alkolenker an.