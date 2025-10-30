<BR \/>Zum heutigen Donnerstag schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin: „Der morgendliche Regen geht jetzt überall zu Ende und die Wolken lockern auf. Noch am Vormittag zeigt sich die Sonne im Vinschgau, am Nachmittag kommt sie auch im Osten Südtirols heraus.“<h3>\r\nVorschau auf die kommenden Tage<\/h3>Ein wechselhaftes Wochenende steht uns bevor: Am <b>Freitag<\/b> wechseln Sonne und Wolken, am freundlichsten ist es dabei im Vinschgau. <BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b>, zu Allerheiligen, nehmen die Wolken zu, die Sonne scheint nur mehr zeitweise. <BR \/><BR \/>Der <b>Sonntag<\/b> wird unbeständig mit vielen Wolken und im Tagesverlauf beginnt es verbreitet zu regnen. <BR \/><BR \/>Die Schneefallgrenze sinkt von 2500 m allmählich gegen 1500 m. Am Montag folgt eine Wetterbesserung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Seite.<\/a>