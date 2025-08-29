Auf der Landesstraße zwischen Tramin und Auer ereignete sich um kurz nach Mitternacht ein Verkehrsunfall. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206078_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der nassen Fahrbahn hatte ein Lenker die Kontrolle über seinen Pkw verloren, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206081_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fahrer konnte sich selbst auf dem Fahrzeug befreien und wurde vom Weißen Kreuz Unterland mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206084_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr trotzte dem starken Regen, sicherte die Unfallstelle und barg das Fahrzeug, ehe es abgeschleppt wurde. Die Carabinieri nahmen die Erhebungen zum Unfallhergang auf.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>