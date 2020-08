Auf Tropennacht folgt Kaltfront mit Gewittern

Die vergangene Nacht war mit 22,3 Grad in Bozen die bisher wärmste Nacht in diesem Sommer, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Doch nach dieser Tropennacht folgt am Samstagabend eine Kaltfront mit nachhaltiger Abkühlung.