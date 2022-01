Aufarbeitung von Missbrauch: Warum in alten Wunden wühlen?

Ein Gutachten zu Gewalt und sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München sorgte in dieser Woche für balkendicke Schlagzeilen. Auch für Südtirols Kirche gibt es ein Konzept für eine Untersuchung. Es stammt von einem Team um den Münchner Sozialpsychologen Heiner Keupp. s+ hat bei ihm nachgefragt, was eine solche Studie tatsächlich bringt und ob man sich den steinigen Weg nicht auch ersparen könnte.