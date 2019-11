Es war die erste ruhige Nacht nach Tagen, weitere ausgedehnte Niederschläge bleiben uns in nächster Zeit, wie berichtet, erspart. Aus der Landesnotrufzentrale und aus dem Sitz der Berufsfeuerwehr heißt es am Mittwochmorgen: „Endlich war es einmal ruhig.“ Die Erleichterung ist im ganzen Land spürbar.





Nach sehr, sehr arbeitsreichen Tagen hatten wir endlich Zeit, uns zu sortieren und eine Übersicht zu erstellen.Heute... Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Bruneck su Martedì 19 novembre 2019

Liebe Mitbürger/innenEinige intensive Tage liegen hinter uns. Wir hatten viele Einsätze abzuarbeiten. Ein Dank an meine... Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Luttach su Martedì 19 novembre 2019

Die vergangene Woche war äußerst intensiv, die Lage äußerst angespannt. Nun, da das gröbste überstanden ist, ist es Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen und zurückzublicken, wie es etwa die Freiwillige Feuerwehr von Bruneck tut.„Nach sehr, sehr arbeitsreichen Tagen hatten wir endlich Zeit, uns zu sortieren und eine Übersicht zu erstellen. Heute wurde es endlich ruhiger und wir mussten „nur“ noch zu 5 Einsätzen ausrücken. Wir möchten wirklich ALLEN danken, die uns unterstützt haben, zwischen den Blaulichtorganisationen, Vertretern der verschiedensten Stellen, der Bevölkerung,... Die Liste wäre einfach zu lang, um alle zu erwähnen. Ohne euch wäre diese außergewöhnliche Einsatzlage nicht zu bewältigen gewesen„, schreibt die Feuerwehr auf Facebook und bedankt sich für die Unterstützung.Die Feuerwehr von Percha, die zu 50 Einsätzen ausrückte, bedankt sich ebenfalls in einer Mitteilung für die Unterstützung aus der Bevölkerung und betont darin, dass auch die „Nacharbeiten“ solcher Einsatzserien nicht unerheblich seien. Geräte und Fahrzeuge sind zu reinigen und gegebenenfalls zu reparieren, Einsatzuniformen zu trocknen und auch die Wehrleute müssen wieder zu Kräften kommen.Und auch die Luttacher Feuerwehr postet Fotos und Gedanken zu den arbeitsreichen Tagen im Dauereinsatz.“Einige intensive Tage liegen hinter uns. Wir hatten viele Einsätze abzuarbeiten. Ein Dank an meine Mannschaft für die erbrachten Leistungen und an die Kommandanten und Kameraden der umliegenden Feuerwehren die mit uns im Einsatz standen. Ein Dank aber auch an alle die im Hintergrund agiert haben, wie die Gemeinde, dem Stab der Gemeindeleitstelle und den Behörden.„

