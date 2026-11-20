Damit findet der Kampf der Bewohner des Mehrfamilienhauses in Obermais nach Jahren des Sich-wehrens ein versöhnliches Ende. <BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Durch das Dachfenster einer Wohnung sollte die Mobilfunkantenne installiert werden. Für dieses Ansinnen der Gesellschaft Infrastrutture Wireless Italiane spa (Inwit) fehlte aber die Zustimmung der Kondominiumsbewohner. Was aber erst klar wurde, als die Miteigentümer des Hauses im Rathaus vorstellig wurden. <BR \/><BR \/>Dazu kam noch, dass die Gemeinde unter Bürgermeister Dario Dal Medico den Antrag des Wohnungsbesitzers nicht rechtzeitig abgelehnt hatte. Diese stillschweigende Zustimmung hat der Stadtrat im September 2024 im Selbstschutzweg annulliert. Dagegen rekurrierte die Inwit zunächst vor dem Verwaltungsgericht und unterlag im Oktober 2025. <BR \/><BR \/>Es folgte der Rekurs vor dem letztinstanzlichen Staatsrat. „Das Gericht sagt, dass, wenn jemand auf Gemeinschaftsflächen, was das Dach ist, eine derartige Antenne aufstellen will, es dann das Einverständnis der Miteigentümer braucht. Wir als Gemeinde haben diesen Standpunkt immer vertreten. Damit dürfte klar sein, dass ohne das Einvernehmen der Miteigentümer diese Antenne auf diesem Haus nicht installiert werden darf, und damit dürfte diese Geschichte gut gelöst und diese Riesenantenne abgewehrt sein“, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller.