Aufatmen nach der langen Trockenheit: Bis zu 30 Millimeter Regen in der Nacht

Bis zu 30 Millimeter: Das sind die Regenmengen der vergangenen Nacht in Südtirol.Trocken ist es im Vinschgau geblieben, in Brixen sind 30 Millimeter Regen gefallen. „Zusammen mit dem Regen der letzten Woche hat Brixen damit bereits das Monatsoll erreicht“, erklärt Dieter Peterlin.Es bleibt regnerisch, die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern.Bereits am Wochenende hat ein Wintereinbruch – Schnee und Regen in weiten Teilen des Landes – Linderung nach der lang anhaltenden Trockenperiode gebracht. STOL hat berichtet.