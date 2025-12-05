Sie befindet sich in gutem Zustand. Zunächst hatte sich die Nachricht verbreitet, es sei eine Leiche gefunden worden - zum Glück erwies sich diese Meldung als falsch. Die Carabinieri versuchen nun zu klären, ob die junge Frau freiwillig von zu Hause weggegangen ist oder ob sie entführt wurde.<BR \/><BR \/>„Tatiana lebt. Es geht ihr gut, sie scheint in guter körperlicher Verfassung zu sein“, berichteten die Carabinieri. Die Angehörigen, die tagelang in größter Sorge waren, sind erleichtert. <BR \/><BR \/>Auch der Bürgermeister von Nardò, Pippi Mellone, äußerte sich erleichtert: „Mein erster Gedanke gilt ihr und ihrer Familie und allen, die tagelange unendliche Angst durchlebt haben. Ihnen gilt meine persönliche Umarmung und die der ganzen Gemeinschaft. Ein großes Dankeschön an alle, die in diesen Tagen nie aufgegeben haben. Jetzt ist es wichtig, Tatiana und ihre Angehörigen zu respektieren, für Ruhe zu sorgen und die zuständigen Behörden jeden Aspekt des Falls klären zu lassen. Wir können aufatmen. Wir sind glücklich.“<BR \/><BR \/>Gheormescu wurde am Donnerstagabend in seiner Wohnung von den Carabinieri aufgesucht, in die Kaserne gebracht und verhört. Vor seinem Haus - das durchsucht wurde - versammelten sich Hunderte Menschen. Der 30-Jährige, der lange befragt wurde, galt offiziell als Beschuldigter wegen Anstiftung zum Suizid.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246572_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Lage vor seiner Wohnung war angespannt: Menschen schrien, einige versuchten ins Haus einzudringen. Die Carabinieri mussten eingreifen, um die Situation zu beruhigen. Auch Tatianas Eltern und ihr Bruder Vladimir kamen vor Ort.<BR \/><BR \/>Gheormescu, gebürtiger Rumäne, lebt seit mehreren Jahren in Italien und arbeitet in einer Werkstatt. „Sie war es, die alles organisiert hat und mich bat, ihr zu helfen, weil sie sagte, ich sei der Einzige, dem sie vertraue. Sie sagte mir, sie sei niedergeschlagen gewesen und habe sich für eine Weile von der Welt isolieren wollen; noch ein paar Tage, dann wäre sie wieder nach Hause zurückgekehrt“, berichtete der Rumäne. Diese Aussagen soll auch von Tatiana selbst bestätigt worden sein, die nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder nach Hause zurückkehrte.