Auffahrunfall auf der A22 – Auto brennt komplett aus

Um 23 Uhr fuhr ein Auto auf der Südspur der Brennerautobahn zwischen Brixen und Klausen auf einen Lkw auf. Der 28-jährige Fahrer konnte sich noch selbstständig befreien, bevor das Auto komplett ausbrannte.Die Einsatzkräfte eilten zur Stelle, löschten den Brand, versorgten den mittelschwer verletzten Bozner an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen, wie das Weiße Kreuz in einer Aussendung mitteilt.Im Einsatz waren die Autobahnmeisterei, das Weiße Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Brixen und Vahrn, die das brennende Fahrzeug mit Löschschaum löschten.

stol