Auffahrunfall auf der MeBo – 5 Fahrzeuge involviert

Auf der Überholspur der MeBo im Sigmundskroner Tunnel in Richtung Bozen sind gegen 8 Uhr 5 Fahrzeuge aufeinandergeprallt: 2 am Tunnelausgang und 3 am Tunneleingang. Sämtliche Rettungskräfte rückten daraufhin aus.Bei dem Unfall verletzte sich niemand schwer. Eine Person wurde mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus von Bozen gefahren.Für die Bergung der Unfallfahrzeuge sperrte die Berufsfeuerwehr den gesamten Tunnel. Daraufhin bildete sich ein Stau bis Terlan.Mittlerweile hat sich der Stau aber aufgelöst und die MeBo ist wieder frei befahrbar.