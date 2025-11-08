Laut Angaben der Einsatzkräfte waren drei Autos in den Unfall verwickelt. Diese stießen um kurz vor 9.30 Uhr auf der MeBo-Brücke bei Bozen zusammen.<BR \/><BR \/>Zwei Personen – ein Mann und eine Frau aus Südtirol – wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Überetsch, die Freiwillige Feuerwehr Frangart sowie die Gemeindepolizei Eppan, die die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung übernahm.<BR \/><BR \/>Die genaue Unfallursache wird derzeit erhoben. Aufgrund des Einsatzes kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Bozen.