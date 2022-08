Auffahrunfall auf der Pustertaler Straße fordert 5 Verletzte

Die Verletzten wurden von Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes Mühlbach und Brixen in das Krankenhaus von Brixen gebracht. - Foto: © FFW Schabs

Gegen 10.20 Uhr krachte es. Ein in Richtung Vahrn fahrendes Auto fuhr auf ein anderes Auto auf. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte aus.Die Mannschaft des Rüstwagens, die als erste eintraf, betreute die 5 verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und leistete Erste Hilfe. Eine Person konnte sich nicht selbstständig aus dem PKW befreien, wurde aber glücklicherweise nicht eingeklemmt.Die Mannschaft vor Ort unterstützte die Kollegen des Rettungsdienstes und kümmerte sich um die Verkehrsregelung. Die Verletzten wurden von Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes Mühlbach und Brixen in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Anschließend kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Schabs um die Aufräumarbeiten am Unfallort. Die Verkehrspolizei Bruneck hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.Im Einsatz standen die Feuerwehr Schabs mit Rüst- und Tanklöschfahrzeug, das Weiße Kreuz Mühlbach und Brixen, die Verkehrspolizei Bruneck, die Carabinieri Mühlbach, der Straßendienst und der Abschleppdienst. Einsatzleiter war Zugskommandant Rudolf Lechner.