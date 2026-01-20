<BR \/>In den Unfall verwickelt waren drei Pkw sowie ein Lastwagen, die alle in Fahrtrichtung Borgo unterwegs waren. Insgesamt vier Personen waren von dem Unfall betroffen. Zwei von ihnen – ein 46-jähriger und ein 62-jähriger Mann – erlitten leichte Verletzungen. <BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen besteht für keine der beteiligten Personen Lebensgefahr. Neben dem Rettungsdienst rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Levico an. Eine Mannschaft von acht Feuerwehrleuten war mit drei Einsatzfahrzeugen sowie einem Tanklöschfahrzeug vor Ort. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Auf der Straße bildeten sich lange Staus, und es kam zu massiven Verzögerungen. Der betroffene Straßenabschnitt musste vorübergehend vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab Campiello über Novaledo umgeleitet.<BR \/><BR \/>Für die Unfallaufnahme und die Regelung des Verkehrs war auch die Gemeindepolizei der Alta Valsugana im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263972_image" \/><\/div>