Kurz vor dem Kreisverkehr im Gewerbegebiet von Kardaun, ist am heutigen Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Pkw ungebremst auf das vor ihm stehende Fahrzeug geprallt.<BR \/><BR \/> Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Wagen nach vorne geschoben, während das hintere Auto ins Innere des Kreisverkehrs rutschte und dort in der Mitte zum Stillstand kam.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246215_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die Straße musste nicht gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid und die Carabinieri.