Auf der Höhe der Tankstelle in Percha hat sich am heutigen Donnerstag gegen 12 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Ein Lkw ist auf einen Pkw aufgefahren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurde der Lenker des Pkw leicht verletzt. Er wurde vom Weißen Kreuz vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Bruneck gebracht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Percha reinigte die Unfallstelle und konnte beide Fahrspuren nach kurzer Zeit wieder freigeben.