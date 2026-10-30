Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr. Der genaue Hergang ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Eine beteiligte Frau wurde vom Weißen Kreuz Schlanders erstversorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in das nahegelegene Krankenhaus Schlanders transportiert. Alle weiteren Autoinsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Latsch, das Weiße Kreuz Schlanders sowie der Straßendienst, der sich um die Reinigung der Fahrbahn und die Sicherung der Unfallstelle kümmerte.