Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei der Verletzten wurden zur weiteren Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Schwerwiegende Verletzungen wurden ersten Informationen zufolge nicht gemeldet.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Welsberg, das Weiße Kreuz Innichen, die Carabinieri und der Straßendienst rückten zum Einsatzort aus. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352790_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten blieb die Straße einspurig befahrbar. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt und wird von den zuständigen Behörden erhoben.