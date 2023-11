Auffahrunfall im Eggentaler Tunnel

Das Fahrzeug fuhr von hinten auf eine weiße Fiat Panda auf. - Foto: © FFW Kardaun-Karneid

Es war kurz vor 7.30 Uhr, als ein Auto im ersten Tunnel in Richtung Eggental aus bisher ungeklärter Ursache von hinten auf eine weiße Panda auffuhr. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.Die verletzte Fahrerin wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus von Bozen gefahren.Der Tunnel musste nach dem Unfall für mehr als eine halbe Stunde komplett für den Verkehr gesperrt werden. Danach war die Eggentaler Straße an der Unfallstelle einspurig befahrbar. Nachdem die 2 Unfallfahrzeuge abgeschleppt worden waren, konnte die Straße wieder komplett für den Verkehr geöffnet werden.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid, die die Sicherungs- und Aufräumarbeiten übernahm, die Berufsfeuerwehr, und das Weiße Kreuz. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.