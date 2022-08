Am Dienstag gegen 13 Uhr fuhr auf der Pustertaler Staatsstraße, nahe des Würstelstands, beim Abbiegen ein Auto auf ein anderes auf. Dabei wurden 2 Personen aus Bruneck leicht verletzt.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und versorgten die Verletzten am Unfallort. Anschließend brachte das Weiße Kreuz von Mühlbach die Verletzten in das Brixner Krankenhaus.Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr von Mühlbach, die Staatspolizei von Bruneck und der Abschleppdienst.