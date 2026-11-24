Gegen 8 Uhr passierte der Auffahrunfall: Auf der Weinstraße – Höhe des Weingartens in Unterplanitzing – kam es zu dem Crash. Dabei wurde eine Person verletzt und vom Weißen Kreuz erstversorgt. <BR \/><BR \/>Anschließend brachten die Helfer sie zur weiteren Abklärung ins Bozner Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten blieben nach ersten Informationen unverletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388514_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Fahrzeug musste infolgedessen abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls kam es im Frühverkehr zu einer Straßensperre und leichten Staus. Die Freiwilligen Feuerwehren Unterplanitzing und Oberplanitzing sicherten die Unfallstelle und übernahmen die Aufräumarbeiten. Auch die Carabinieri waren im Einsatz.