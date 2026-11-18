Denn, bestätigt Alexander Fill, Präsident der Fachgruppe „Digital Economy“ im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds): „Alles, was am Internet hängt, kann gehackt werden“ – vom intelligenten Kühlschrank bis zum smarten Backrohr. <BR \/><BR \/>Die Zahlen sind beeindruckend: Etwa 50,3 Millionen Smartphones, 20,2 Millionen Desktop- und Laptop-Computer, 22,2 Millionen Smart-TVs und 7,4 Millionen Tablets gibt es in italienischen Haushalten. Hinzu kommen Smart-Home-Geräte wie etwa intelligente Kühlschränke (im Bild) und Waschmaschinen, Heizkessel, Klimaanlagen, Beleuchtungssysteme, Einbruchschutzsysteme sowie Sprachassistenten wie Smart Speaker und vieles mehr. <BR \/><BR \/>Und alle sind sie potenzielle Einfallstore für Hackerangriffe. Aber auch für digitale „Unfälle“. So geschehen im vergangenen September, als ein fehlerhaftes Software-Update bei smarten Samsung-Kühlschränken (insbesondere der Bespoke-AI-Reihe) die Stromversorgung, das Display und die Kühlung komplett lahmlegte. Da die Geräte offline waren, ließ sich der Fehler nicht per Fernwartung beheben. <BR \/><BR \/>Für so einen Fall, sagt Fill, können Verbraucher eigentlich nicht vorsorgen. Doch gegen Hackerangriffe kann und sollte man sich durchaus schützen. <BR \/>„Ganz wichtig ist dabei der Schutz des Internets an sich, in einem Haushalt hängen im Normalfall alle Geräte im gleichen Netz“, betont Alexander Fill, Präsident der Fachgruppe „Digital Economy“ im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds). „Eine Firewall sollte der mindeste Schutz für eine Internetanbindung sein“, mahnt er. <BR \/>Mehr Sicherheit bieten natürlich getrennte Netze, insbesondere für Betriebe, sagt Fill, ein Muss. Daten, Dokumente, Fotos: Hier sind Back-ups wichtig. Das hilft im Falle eines Falles, Schäden zu minimieren.<BR \/><BR \/>Was die Geräte an sich angeht, ist der erste Ratschlag des Fachmannes: regelmäßig updaten. Denn nicht aktualisierte Geräte sind leichter angreifbar – und fehleranfälliger. <BR \/><BR \/>Regelmäßig Hand anlegen sollte man auch bei Passwörtern: Sie gehören regelmäßig geändert. Und auch eine Multi-Authentifizierung sollte heutzutage Standard sein. „Wer sich all das selber nicht zutraut, kann sich die professionelle Hilfe eines IT-Dienstleisters holen, auch als Privater“, rät der IT-Fachmann.<BR \/><BR \/>Wo aber droht aktuell die größte Gefahr? „Eindeutig über E-Mail“, weiß Alexander Fill. Und das gleich in mehreren Varianten: durch Phishing, Schadsoftware (Malware\/Ransomware), Zugangsdaten-Diebstahl und Betrugsmaschen (z. B. falsche Rechnungen oder Drohungen). „Hier ist vor jeder Handlung zweimal zu überlegen, am besten man sichert sich über einen Anruf oder andere sichere Kanäle noch einmal ab“, mahnt der Fachmann. <BR \/><BR \/>Einen Denkanstoß hat dazu Gunde Bauhofer von der Verbraucherzentrale Südtirol: „Wir sind in vielen Bereichen heutzutage auf das Internet angewiesen, und es gehört privat wie im Beruf zum täglichen Leben dazu. Allerdings sollten wir uns schon hinterfragen, ob wir wirklich das Internet in jeden Bereich Einzug halten lassen wollen. Vielleicht tut es auch ein herkömmlicher Kühlschrank, der ist 'hackersicher'“.