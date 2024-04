Aufmerksamer Bozner reagiert richtig: Hehler gestoppt

Kein Kaufnachweis

Ware sollte vermutlich nach Nordafrika

Lob für aufmerksamen Bürger

Der Mann hatte am vergangenen Sonntag in der Rentscher Straße 2 Personen beobachte, die dabei waren Fahrräder in einen alten Lieferwagen zu laden.Aufgrund des verdächtigen Verhaltens der beiden alarmierte der Bürger die Notrufnummer 112.Eine Streife der Carabinieri kontrolliere daraufhin die beiden Verdächtigen und den Lieferwagen: Mit Erfolg. Bei den Männern ausländischer Herkunft handelte es sich um zwei amtsbekannte Hehler.Sie konnten auf Nachfrage keinen Kaufnachweis zeigen und hatten keine plausiblen Erklärungen für den Besitz der verschiedenen Waren. Der Lieferwagen war auf einen in Bozen wohnhaften gemeinsamen Freund der Verdächtigen zugelassen.Das mutmaßliche Diebesgut, darunter ein Kinderfahrrad, ein Elektroroller und ein großer TV, wurde beschlagnahmt.Ersten Erhebungen zufolge war die Ware für den nordafrikanischen Markt bestimmt.Die beiden Männer kassierten eine Anzeige. Die Ermittlungen laufen weiter. Unter anderem versuchen die Carabinieri herauszufinden, woher das mutmaßliche Diebesgut.In einer Presseaussendung loben die Ordnungshüter die Reaktion des Bozners. Es sei richtig, bei verdächtigen Vorfällen die Notrufnummer 112 zu wählen.Es gelte, keine Zeit zu verlieren und den Verdacht zu melden.