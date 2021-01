Aufmerksamkeitsstufe bis Samstagabend ausgerufen

Bei einer Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde beschlossen, ab Freitagnachmittag bis Samstagabend landesweit die Aufmerksamkeitsstufe auszurufen. Diese gilt bereits wegen des epidemiologischen Notstands Covid-19.In der Nacht auf Samstag und am Samstagvormittag, erklärt der Vorsitzende der Bewertungskonferenz und Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer, kommt es in mittleren und hohen Lagen im Großteil des Landes verbreitet zu Schneefällen. Besonders betroffen sein wird der Osten Südtirols mit den Dolomiten.Erwartet werden in den betroffenen Gebieten 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee, in der Brennergegend um die 40 Zentimeter und in den Dolomiten Spitzen von 70 Zentimetern. Am wenigsten regnen und schneien wird es im Vinschgau. Die Schneefallgrenze pendelt je nach Intensität des Niederschlages zwischen 500 und 1200 Metern Meereshöhe.Wegen der Schneefälle kann es zu Baumstürzen und Schneerutschungen und größeren Lawinen kommen, mit Verkehrsstörungen ist zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, darauf zu achten, dass ihre Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausgestattet sind.Die Erhöhung auf den Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit bedeutet, dass ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht und eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird auf das bevorstehende Ereignis hingewiesen, damit es sie nicht unvorbereitet trifft.Neben dem Landeswetterdienst waren bei der Bewertungskonferenz dabei: Vertreter des Lawinenwarndienstes, der Wildbachverbauung, der Landesforstabteilung, des Landesamtes für Geologie, der Berufsfeuerwehr, der Landesverkehrsmeldezentrale und des Landesstraßendienstes.

lpa