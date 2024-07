Aufräumarbeiten im Wengener Bach laufen

„Im Wengener Bach führt die Wildbachverbauung mit Vorarbeiter Tobias Obwegs an mehreren Punkten kleinere Eingriffe aus“, berichtet Techniker Thomas Gamper vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost: Der Wengener Bach in der Gemeinde Wengen im Gadertal war nach Starkregen am Mittwochabend an mehreren Stellen über die Ufer getreten (STOL hat berichtet). Die größten Schäden entstanden bei einer privaten Sägemühle, wo das Bachbett verlegt und Uferschutzmauern beschädigt wurden. Bachabwärts wurde eine Gemeindestraße überspült. An mehreren Stellen hat sich Geschiebematerial abgelagert, auch im Mündungsbereich. Die Wildbachverbauung räumt nun das Bachbett wieder aus, um damit den Hochwasserschutz wieder zu erhöhen.