Aufruf, Übergriffe sofort zu melden

Das am Donnerstag auf STOL veröffentlichte Video von einer Prügelattacke im September am Busbahnhof in Brixen zieht seine Kreise – und hat Folgen: Von Angst unter den Brixner Jugendlichen und möglichen Vergeltungsaktionen der Täter ist die Rede. Was ist dran an diesen Stimmen und wie reagieren die Ordnungskräfte darauf?