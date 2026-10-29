Die Staatspolizei hat am Donnerstagvormittag Hausdurchsuchungen durchgeführt, um die mutmaßlichen Urheber der Nachrichten in sozialen Netzwerken ausfindig zu machen. In besagten Nachrichten wurde dazu aufgerufen, Geschäfte in der Bozner Innenstadt zu bestehlen und zu plündern.<BR \/><BR \/>Die Beamten identifizierten dabei einen Erwachsenen und drei Minderjährige aus dem Raum Bozen. Auf ihren Mobiltelefonen wurden Beweismittel sichergestellt, die für die weiteren Ermittlungen relevant sind.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht koordiniert. Durchgeführt wurden sie von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der DIGOS, einer Spezialeinheit der Staatspolizei zur Überwachung und Aufklärung sicherheitsrelevanter Vorgänge, der Kriminalpolizei und der Abteilung für Cybersicherheit der Staatspolizei.<BR \/><BR \/>Mit Blick auf die für Donnerstagnachmittag angekündigte Demonstration gegen die hohen Lebenshaltungskosten setzen die Beamten ihre Überwachungstätigkeit fort.