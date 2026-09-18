Mit dem Beschluss wird die Beteiligung des Landes an der Verwirklichung der Sportanlage bestätigt. Der Anteil des Landes beläuft sich auf rund 10,7 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 21,3 Millionen Euro. Zudem wird die Stadtgemeinde Bozen beauftragt, 2026 die öffentliche Ausschreibung für die Vergabe der Bauarbeiten abzuwickeln und die anschließenden Bauphasen zu koordinieren.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Entscheidung setzen wir einen konkreten Schritt zur Verwirklichung einer Infrastruktur, auf die die Stadt seit Langem wartet“, betont Landesrat Bianchi. „Die künftige Turnhalle der Mittelschule Josef von Aufschnaiter wird die einzige Dreifachturnhalle im Bozner Stadtzentrum sein und ein wichtiger Bezugspunkt für Schülerinnen und Schüler, Familien sowie Sportvereine werden“, erklärt der Landesrat.<BR \/><BR \/> Vor allem solle die neue Anlage das Angebot an Flächen für Bewegungs- und Sportaktivitäten in einem der am stärksten frequentierten Bereiche der Landeshauptstadt für die gesamte Bevölkerung erweitern, sagt Bianchi. „Dank der institutionellen Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinde können wir nun die nächsten Schritte zur Umsetzung des Projekts in Angriff nehmen.“ Das Vorhaben ist Teil der Kooperation zwischen Land und Stadtgemeinde Bozen beim Bau und bei der Verwaltung von Schul- und Sportinfrastrukturen.