Aufsehenerregender Brandeinsatz in Bozner Altstadt – Mehrere Verletzte

In der Nacht auf Samstag kam es in der Bozner Altstadt zu einem aufsehenerregenden Brandeinsatz im Haus Margaret für obdachlose Frauen. Gegen 2.30 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen gemeinsam in die Kapuzinergasse aus. 5 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.