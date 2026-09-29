Mit einem Flashmob unter dem Titel „Aufstand der Bäume“ haben rund 70 Menschen auf dem Silvius-Magnago-Platz die „Bolzano Art Weeks“ (BAW) eröffnet. <BR \/><BR \/>Drei Wälder traten auf: der Lärchenwald von Cortina, gefällt für die olympische Bobbahn; ein Auwald, stellvertretend für die trockengelegten Auen Südtirols; und der Altenburger Wald in Kaltern, der bedroht ist. <BR \/><BR \/>Die Aktion stand unter dem Motto „Regard(en)! Regreen! Regrow!“. Die Initiative „Climate Action South Tyrol“ fordert die Renaturierung der Auwälder, die Hotspots der Artenvielfalt sind, vor Hochwasser schützen und viel Kohlenstoff speichern. Zudem fordert sie mehr Bäume und Stadtgrün.