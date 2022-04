Aufteilung von Ausschreibungen in Lose: Baukollegium stellt Ratgeber vor

Was sind Lose beziehungsweise was bedeutet „Aufteilung in Gewerke“? Wo macht die Aufteilung einer öffentlichen Ausschreibung in Lose Sinn? Was gilt es dabei zu beachten? Antworten auf diese Fragen will das Baukollegium mit einer Broschüre geben, die am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bozen offiziell vorgestellt wurde.