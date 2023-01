Aufwendige Fahrzeugbergung bei Dorf Tirol

Foto: © FF Meran/FF Tirol

Die Alarmierung erfolgte um circa 12.20 Uhr: In der St. Peterstraße in Dorf Tirol hatte sich der Auflieger eines Sattelschleppers in einer Kurve verkeilt.Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Gratsch, Meran und Tirol machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort, die Berufsfeuerwehr Bozen rückte mit einem Kran an. Damit konnte der Auflieger befreit und wieder auf die Fahrbahn gehoben werden.