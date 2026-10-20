Die Landtagsfraktion Team K übt in einer Aussendung scharfe Kritik und fordert eine rasche Lösung: Für Menschen mit Behinderungen, ältere Reisende und Personen mit eingeschränkter Mobilität bedeutet der neuerliche Ausfall erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu den Bahnsteigen.<BR \/><BR \/>Dabei ist das Problem keineswegs neu. Am Brixner Bahnhof kommt es seit Jahren immer wieder zu technischen Störungen und Ausfällen des Aufzugs. Die Gleise 1 und 3 seien bislang nie oder nur eingeschränkt barrierefrei erreichbar gewesen. Obwohl wiederholt Umbauten und Verbesserungen angekündigt worden seien, habe sich die Situation nicht nachhaltig verbessert.<h3>\r\nDroht erneut eine wochenlange Wartezeit?<\/h3>Nach dem jüngsten Zwischenfall befürchtet Team K, dass der Aufzug erneut über Wochen außer Betrieb bleiben könnte. Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wäre damit der Zugang zu den betroffenen Bahnsteigen weiterhin erschwert oder unmöglich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Hier geht es nicht nur um eine technische Panne, sondern um die Einschränkung grundlegender Rechte. Barrierefreiheit ist keine freiwillige Leistung, sondern eine gesetzliche Verpflichtung“, kritisiert der Team-K-Landtagsabgeordnete Alex Ploner.<h3>\r\nGleis 1<\/h3>Besonders unverständlich sei aus Sicht der Landtagsfraktion, dass das bereits barrierefrei umgebaute und erreichbare Gleis 1 derzeit nicht genutzt werde. (STOL hat mehrfach berichtet)<BR \/><BR \/>„Spätestens jetzt muss Gleis 1 genutzt werden, um zumindest für die aus Norden kommenden Züge die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Es reicht nicht, über Inklusion zu sprechen. Sie muss im Alltag funktionieren“, fordert Team K.