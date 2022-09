Augsburg: 100-Jährige überlistet Telefonbetrüger

Viele Senioren werden Opfer von Telefonbetrügern – nicht so eine 100-Jährige in Augsburg. Weil sie die Masche eines Anrufers durchschaute und diesen überlistete, lobte sie die Polizei am Freitag als „pfiffig“ und sprach der Frau „Respekt und Riesenlob“ aus. Zusammen mit jungen Nachbarn sei ihr gelungen, einen Täter zu schnappen.