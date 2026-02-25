<BR \/>Der Vorfall ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen gegen 9 Uhr. Als die Frau Rauch und Flammen bemerkte, die sich in der Küche ihrer im ersten Stock gelegenen Wohnung in Cavedago (Trentino) ausbreiteten, geriet sie in Panik. In der Absicht, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, lief sie laut der Tageszeitung „l'Adige“ auf den Balkon und sprang mehrere Meter in die Tiefe.<BR \/><BR \/>Der Notruf ging um 9 Uhr ein. Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt. Innerhalb weniger Minuten trafen die Feuerwehrleute von Cavedago am Einsatzort ein, später unterstützt von den Wehren umliegender Ortschaften.<h3>\r\nPer Hubschrauber ins Trienter Krankenhaus geflogen<\/h3>Die Einsatzkräfte fanden die 24-Jährige am Boden liegend vor dem Haus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatte sie sich noch im Bett befunden. Erst als sie die Flammen bemerkte, entschied sie sich zu dem Sprung vom Balkon der Wohnung im ersten Stock des Hauses im Ortszentrum.<BR \/><BR \/>Kurz darauf trafen auch die Carabinieri sowie weitere Rettungskräfte ein. Von Trient aus startete ein Notarzthubschrauber mit dem medizinischen Team. Die junge Frau war bei Bewusstsein, wurde zunächst vor Ort stabilisiert und anschließend per Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen.<BR \/><BR \/>Währenddessen gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen und die Wohnung zu sichern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben, die Ermittlungen sind jedoch noch im Gange.