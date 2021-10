Aus dem Gefängnis entlassen: Wieder mit Drogen erwischt

Der Mann, ein 40-jähriger, mehrfach vorbestrafter Marokkaner, der vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden war, wurde abends in der Galileo-Galilei-Straße, in der Nähe des bekannten Einkaufszentrums, von einer Streife der Stadtpolizei angehalten.Weil er gleich aggressiv reagierte, unterstützten 2 Carabinieri die Beamten. Bei der Kontrolle fanden sie etwa 8 Gramm Kokain, das beschlagnahmt wurde. Außerdem hatte er in seinem Rucksack 4 Paar neue Schuhe, die in Marke und Modell mit denen übereinstimmten, die in einem Sportgeschäft in der Nähe verkauft werden. Die Schuhe wurden daher ebenfalls beschlagnahmt.Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hehlerei angezeigt.

